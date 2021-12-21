Трассу Р-351 Екатеринбург - Тюмень расширят к 2024 году до четырех полос

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Трасса Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью будет расширена до четырех полос к 2024 году. Об этом сообщил во вторник заместитель начальника ФКУ "Уралуправтодор" Владимир Тельнов.

"На сегодняшний день 130 км дорог у нас остается в двух полосах, которые мы будем доводить до четырех до 2024 года. На этих участках в данный момент сейчас ведутся проектно-изыскательные работы и планируем контрактации со следующего года. <...> В итоге будем иметь всю дорогу с Екатеринбурга до Тюмени в четырех полосах со 100% разделением потоков", - сказал Тельнов.

По словам Тельнова, решение об увеличении количества полос с разделением потоков было принято из-за высокого трафика и большой аварийности на дорогах. Остались самые большие и масштабные работы на участке 35-104 км, который будут реконструировать. Дорога проходит на территории Свердловской области от поселка Белоярский до Богдановича. Протяженность трассы Р-351 составляет 329 км.