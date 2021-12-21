Мантуров: российская промышленность может стать углеродно нейтральной к 2050 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российская промышленность может стать углеродно нейтральной раньше 2060 года, возможно, к 2050 году, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"По металлургии, химии, базовым отраслям промышленности должен быть реализован пакет мероприятий , который даст ощутимый результат. Я думаю, что даже не придется ждать 2060 года. Мы для себя ставим задачу к 2050 году исполнить те задачи, которые поставлены президентом РФ", - сказал министр, выступая на правительственном часе в Госдуме.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что РФ планирует к 2060 году достичь углеродной нейтральности. Он назвал эту цель абсолютно реалистичной и предоставляющей новые возможности для бизнеса.

Мантуров напомнил, что Минпромторг с 2014 года разрабатывает справочники наилучших доступных технологий, внедрение которых на промпредприятиях позволит в том числе сокращать выбросы парниковых газов.