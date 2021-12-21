Латвия в знак солидарности с Литвой приостановила транзит белорусских удобрений

ВИЛЬНЮС, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Латвии в знак солидарности с Литвой приняло решение отказаться от транзита белорусских удобрений по крайней мере до 15 января. Об этом во вторник сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Не знаю, почему только до 15 января, но тем не менее если удастся, или когда удастся остановить транспортировку [белорусских удобрений] в Литве, то хотя бы до 15 января она не будет осуществляться через Латвию, - приводит слова министра агентство BNS. - Это знак солидарности".

Как добавил Ландсбергис, это решение правительство Латвии приняло накануне.

Ранее глава МИД Литвы заявлял, что ряд компаний из соседних с Литвой стран готовы перенять транзит белорусских удобрений. На прошлой неделе агентство BNS сообщило, что некоторые частные латвийские перевозчики получили от белорусской компании "Беларуськалий" запросы о возможностях транзита ее продукции через эту балтийскую республику, однако исключают такую вероятность, поскольку страна соблюдает международные санкции.

9 августа США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", которые вступили в силу 8 декабря. Однако литовская госкомпания "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") сообщила 8 декабря, что грузы "Беларуськалия" будут проходить через Литву до января будущего года. Это означает, что, как и прежде, через территорию Литвы будут проходить по 6-9 составов в сутки. По договору с "Летувос гележинкеляй" белорусская сторона уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов.