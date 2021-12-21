В АТОР считают, что Турцию в 2021 году посетят более 4,6 млн россиян

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Туристический поток из России в Турцию по итогам 2021 года может превысить 4,6 млн человек, в Египет - 680 тыс. человек. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе онлайн-брифинга.

"Понятно, что лидер у нас Турция - это 4 млн 650 тыс. [человек] по предварительным подсчетам <…> В 2021 году с момента запуска как регулярных, так и чартерных рейсов на курорты Египта отправились 680 тыс. человек", - сказала она.

Больше всего российских туристов в 2021 году отправились в Турцию, Египет, ОАЭ, на Кипр, Мальдивы, в Грецию, на Кубу, в Хорватию, Доминикану, Сербию, Болгарию, Венгрию, Мексику, Сейшелы, Таиланд и Шри-Ланку. По данным АТОР, совокупно эти страны в 2021 году посетили свыше 7,5 млн российских туристов (в допандемийном 2019 году - 12,7 млн). Таким образом, падение выездного турпотока по этим направлениям составило порядка 40%, отметила эксперт.

По предварительным данным, в 2021 году ОАЭ посетили 600 тыс. российских туристов (в 2019 году - около 1 млн), Кипр - 510 тыс., Мальдивы - 225 тыс. (в 2019 году - 83 тыс.), Сейшелы - 31 тыс. (в 2019 г. - 12,5 тыс.).

Ломидзе напомнила, что в 2021 году российским туристам была доступна 21 страна, в 2020 году - пять стран, в 2019 году - 81 страна.