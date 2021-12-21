{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Цена газа в Европе впервые с начала октября превысила $1900 за 1 тыс. кубометров

Цена газа в Европе впервые с начала октября превысила $1900 за 1 тыс. кубометров

Поголовье мясного скота выросло на 21% в Курганской области
Поголовье мясного скота составило 25 тыс. голов
Читать полностью