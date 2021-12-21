Томенко: ситуация с дефицитом угля в Алтайском крае нормализовалась

БАРНАУЛ, 21 декабря. /ТАСС/. Ситуация с дефицитом угля в Алтайском крае, с которой столкнулись сразу несколько районов, нормализовалась, сообщил губернатор региона Виктор Томенко на пресс-конференции во вторник. Он поручил Минстрою региона контролировать закуп угля на следующий сезон с начала лета 2022 года.

Проблемы с поставками угля испытывали жители нескольких районов Алтайского края в течение двух месяцев. Информация о дефиците топлива в Локтевском районе стала поводом для проверки регионального следственного управления СК РФ и прокуратуры края. По данным властей, проблемы с приобретением угля у жителей возникли из-за отсутствия поставок с территории соседнего Казахстана и ростом цен на уголь из Кемеровской области.

"Отопительный сезон у нас в крае нигде не был сорван. В ряде муниципалитетов возникли сложности объективного характера. Для этих целей существует механизм резервного запаса угля и он был сформирован. В настоящее время ситуация более-менее наладилась. <…> Я поставил задачу перед министерством строительства и ЖКХ следующую закупочную кампанию контролировать с лета 2022 года", - сказал Томенко.

Он отметил, что основной проблемой, ставшей причиной дефицита топлива в крае, является рост цен. Так, к примеру, для проблемной ТЭЦ в Яровом закупается уголь редких спецмарок, который в небольшом количестве добывается в Кемеровской области. "Цена на него уже поднялась, и с учетом доставки уголь будет обходиться нам в 11 тыс. рублей за тонну для Ярового", - добавил Томенко.

Также губернатор уточнил, что большая часть муниципалитетов региона не могут использовать уголь единственного в крае месторождения - Мунайского. Там в настоящее время ежегодно добывают 130 тыс. тонн угля, который используют 20 муниципалитетов. Месторождение находится на границе с Кемеровской областью и транспортировка такого угля на расстояния более 200 км негативно скажется на его качестве.

Перебои с углем были зафиксированы в семи районах региона. Власти края объясняли ситуацию с резким подорожанием топлива в Кемеровской области - в среднем на 60%. Также на 50-60% подорожала стоимость доставки топлива железнодорожным транспортом. По данным регионального министерства строительства и ЖКХ, реальный дефицит угля на рынке связан также с тем, что большая его часть отправляется на экспорт.