Путин заявил, что военные должны получать достойное вознаграждение за свою службу

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Индексация довольствия военнослужащих РФ и военных пенсий должна продолжиться, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

"Одним из безусловных приоритетов является повышение уровня социальных гарантий военнослужащим. Защитники родины выполняют особые задачи, зачастую очень сложные, ответственные, связанные с риском. И мы будем добиваться, чтобы за свою службу они получали достойное вознаграждение", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, как и в предыдущие несколько лет, денежное довольствие военнослужащих должно соответствовать не просто уровню оплаты труда в ведущих отраслях экономики, а превышать его. "Пока это соотношение сохраняется", - сказал президент. Он озвучил данные, согласно которым прогнозный средний уровень зарплаты в экономике РФ в этом году составляет 55 тыс. рублей, а средняя зарплата в ведущих отраслях - нефтяная, финансовая, транспортная - 63,2 тыс. рублей. В свою очередь, по данным Минобороны, средний уровень заработной платы лейтенантов составляет в 2021 году 81,2 тыс. рублей, продолжил Путин. "По-разному бывает, разные лейтенанты и по-разному служат, но это средний уровень", - отметил президент.

"Правительство должно и дальше своевременно и в том объеме, которое обеспечит это соотношение, индексировать денежное довольствие военнослужащих. И, конечно, увеличивать военные пенсии", - подчеркнул Путин.

Укрепление вооруженных сил

Россия продолжит и дальше совершенствовать и укреплять свои вооруженные силы, опираясь на мощный научно-технологический задел, заявил президент.

"Опираясь на прочную базу, созданную за последние годы, на мощный научно-технологический задел, мы, конечно же, должны и дальше совершенствовать и укреплять наши вооруженные силы", - указал глава государства. "Мы и будем этим заниматься", - заверил он.

Путин обратил внимание на то, что "военно-политическая обстановка в мире остается сложной, в ряде регионов вырос конфликтный потенциал, возникли новые очаги напряженности".