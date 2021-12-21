Число путешествующих по России организованных туристов выросло на 30% за год

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Внутренний турпоток в РФ вырос в 2021 году на 30% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе онлайн-брифинга.

"Общий прирост туристического потока в организованном сегменте на внутреннем рынке по сравнению с 2020 годом, по нашей оценке, составил примерно плюс 30%. Тем не менее, в большинстве регионов пока не удалось достичь показателя 2019 года", - сказала Ломидзе.

По ее словам, турпоток в некоторые регионы в 2021 году превысил допандемийные показатели на 5-20%. Например, прирост турпотока в Крым составил более 28% по сравнению с 2019 годом.

"По нашим данным, Краснодарский край почти приблизился к показателям 2019 года, разница менее 1%, около 17 млн (туристов посетили этот регион - прим. ТАСС). В Крыму превышены потоки 2019 года, это подтверждается всеми туроператорами, это подтверждается коллективными средствами размещения в самом Крыму: больше 28% превышение по сравнению с 2019 годом", - отметила эксперт.

Наиболее популярными среди организованных туристов в 2021 году стали Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Владимирская область, Ставропольский край, Ярославская и Тюменская области, Карелия, Татарстан и Тверская область. При этом уровень популярности регионов зависел от вводимых в них ограничений, их продвижения и стоимости, отметила Ломидзе. Среди тенденций 2021 года она назвала рост доли туристов, которые повторно посещали один и тот же регион, увеличение популярности премиального отдыха и рост до 23% доли организованного туризма.