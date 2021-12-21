Компания "Ямал" начнет с 23 декабря выполнять регулярные рейсы в Шереметьево

ТАСС, 21 декабря. Авиакомпания "Ямал" с 23 декабря начнет летать из Салехарда в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"23 декабря года авиакомпания "Ямал" начнет регулярные полеты по маршруту Салехард - Москва - Салехард из Международного аэропорта Шереметьево (терминал D). Первый регулярный рейс откроет круглогодичную программу полетов авиакомпании между аэропортом столицы ЯНАО и аэропортом Шереметьево", - говорится в сообщении.

В следующем году, с 3 января, рейсы будут выполняться четыре раза в неделю. Полеты совершаются на авиалайнерах Airbus A320 вместимостью 164 посадочных места, восемь из которых повышенного класса обслуживания.

Новое направление авиакомпании вошло в программу субсидирования правительством ЯНАО региональных воздушных перевозок. "Регулярные перелеты по маршруту Салехард - Москва востребованы у широкого круга пассажиров, включая деловых путешественников. Кроме того, открытие данного направления позволит трансферным пассажирам совершить комфортный перелет по разветвленной маршрутной сети аэропорта Шереметьево", - добавили в пресс-службе.