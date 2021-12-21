Цена зимнего дизеля на бирже вновь обновила рекорд

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Биржевая цена на зимнее дизельное топливо по территориальному европейскому индексу по итогам торгов во вторник вновь обновила исторический максимум и поднялась выше 63 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена зимнего дизеля выросла за день на 0,7%, до 63,089 тыс. рублей за тонну. Стоимость этого вида топлива обновляет рекордные значения четвертый торговый день подряд.

Межсезонный дизель подорожал на 0,5%, до 51,14 тыс. рублей за тонну, а летний дизель подешевел на 0,2%, до 49,25 тыс. рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-92 уменьшилась на 0,3%, до 48,51 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - увеличилась на 0,3%, до 50,98 тыс. рублей за тонну. Биржевая цена на топочный мазут снизилась на 1,4%, до 24,54 тыс. рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы подорожали на 1,2%, до 28,55 тыс. рублей за тонну. Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) снизилось в цене на 0,2%, до 57,21 тыс. рублей за тонну.