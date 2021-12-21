В ФНС заявили, что более 60% платежей налогоплательщиков проводятся через личный кабинет

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Граждане РФ оплачивают более 60% налогов через личный кабинет налогоплательщика, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.

"Облегчая и упрощая клиентский путь, мы формируем предпосылки для добровольного исполнения обязательств. И опять же - это не просто слова. Сегодня у нас более 60% всех платежей налогоплательщиков, граждан уже уплачиваются через личный кабинет. Это не императив. Нет ни одной нормы в Российской Федерации, которая определяет, что ты обязан так поступать. Это люди сами входят, потому что это удобно", - сказал Егоров на совещании у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко по федеральному проекту "Клиентоцентричность".

Глава ведомства также отметил, что при работе с гражданами важна открытость во всех процессах. "Мы формируем не конфликтную среду, мы формируем комфортную среду, при которой у нас спокойно идет пополнение всех уровней бюджета", - добавил Егоров.

По его мнению, взаимодействие с налогоплательщиками необходимо строить на обратной связи, одна она не должна быть навязчивой.

"Клиентоцентричность" - одна из 42 стратегических инициатив, перечень которых в октябре 2021 года утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как отмечал председатель правительства, инициативы необходимы для более эффективного достижения национальных целей и реализации задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в посланиях Федеральному собранию.

Инициативы, по словам Мишустина, будут реализовываться в форме федеральных проектов. Их предполагается исполнить до 2030 года. На первом этапе - до 2024 года - на них потребуется 4,6 трлн рублей, которые будут выделены из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, также планируется привлекать и частные инвестиции.

В рамках реализации проекта "Клиентоцентричность" планируется создать профиль клиента как инструмент для формирования индивидуальных, удобных и проактивных сервисов. Научившись идентифицировать гражданина, государство будет предоставлять ему услуги, необходимые в конкретной жизненной ситуации.

При реализации индивидуального персонифицированного подхода при оказании услуг также будет создана система сбора обратной связи. Для этого будет внедрена система мониторинга государственных услуг.