{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МЭР: Россия должна войти в топ-10 стран по удовлетворенности госуслугами к 2030 году

Для реализации этого министерство разработало "декларации клиентоцентричности"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития ставит цель попадания России в первую десятку стран по степени удовлетворенности граждан предоставляемыми им государственными услугами. Об этом заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач на совещании у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко по федеральному проекту "Клиентоцентричность".

"Мы ставим себе очень амбициозную задачу - к 2030 году государственное управление России должно стать примером клиентоцентричности, а Россия войти в топ-10 стран по степени удовлетворенности качеством государственных услуг", - сказал Вольвач.

Он пояснил, что для реализации этих целей министерство разработало "декларации клиентоцентричности", представляющие три стандарта взаимодействия государства с разными категориями клиентов. Декларации прошли "достаточно серьезные сессии крэш-тестирования", МЭР предлагает запустить их в пилотном режиме, добавил Вольвач.

"Стандарт - это рамка, под которую формируется конкретные инструменты, они содержат обязательные требования взаимодействия государства с внешними и внутренними клиентами. Требования сформулированы так, чтобы органы власти любого уровня могли бы повысить свою степень зрелости и клиентоцентричности. Выстраиваемая нами система представляет собой непрерывный технологический цикл, основным элементом которого является обратная связь на каждом этапе взаимодействия с государством", - резюмировал замглавы МЭР.

В рамках реализации проекта "Клиентоцентричность" планируется создать профиль клиента как инструмент для формирования индивидуальных, удобных и проактивных сервисов. Научившись идентифицировать гражданина, государство будет предоставлять ему услуги, необходимые в конкретной жизненной ситуации.

При реализации индивидуального персонифицированного подхода при оказании услуг также будет создана система сбора обратной связи. Для этого будет внедрена система мониторинга государственных услуг.

Теги
Россия
Минпромторг ожидает роста производства авто в 2021 году на 7%
Глава ведомства Денис Мантуров заявил, что прорабатывается возможность заключения специнвестконтрактов для производства "Камаза" и "Автотора"
Минпромторг ожидает роста производства авто в 2021 году на 7%
Читать полностью