МЭР: Россия должна войти в топ-10 стран по удовлетворенности госуслугами к 2030 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития ставит цель попадания России в первую десятку стран по степени удовлетворенности граждан предоставляемыми им государственными услугами. Об этом заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач на совещании у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко по федеральному проекту "Клиентоцентричность".

"Мы ставим себе очень амбициозную задачу - к 2030 году государственное управление России должно стать примером клиентоцентричности, а Россия войти в топ-10 стран по степени удовлетворенности качеством государственных услуг", - сказал Вольвач.

Он пояснил, что для реализации этих целей министерство разработало "декларации клиентоцентричности", представляющие три стандарта взаимодействия государства с разными категориями клиентов. Декларации прошли "достаточно серьезные сессии крэш-тестирования", МЭР предлагает запустить их в пилотном режиме, добавил Вольвач.

"Стандарт - это рамка, под которую формируется конкретные инструменты, они содержат обязательные требования взаимодействия государства с внешними и внутренними клиентами. Требования сформулированы так, чтобы органы власти любого уровня могли бы повысить свою степень зрелости и клиентоцентричности. Выстраиваемая нами система представляет собой непрерывный технологический цикл, основным элементом которого является обратная связь на каждом этапе взаимодействия с государством", - резюмировал замглавы МЭР.

В рамках реализации проекта "Клиентоцентричность" планируется создать профиль клиента как инструмент для формирования индивидуальных, удобных и проактивных сервисов. Научившись идентифицировать гражданина, государство будет предоставлять ему услуги, необходимые в конкретной жизненной ситуации.

При реализации индивидуального персонифицированного подхода при оказании услуг также будет создана система сбора обратной связи. Для этого будет внедрена система мониторинга государственных услуг.