В Fitch заявили, что цена газа в ЕC может легко преодолеть $2000 за тыс. куб. м

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Спотовая цена газа в Европе легко может преодолеть отметку в $2000 за тыс. куб. м в случае резкого похолодания. Такое мнение высказал ТАСС старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

21 декабря цена газа в Европе, по данным лондонской биржи ICE, впервые с начала октября почти достигла $1900 за тыс. куб. м. При этом в начале года она была в 9 раз ниже текущего уровня - $210 за тыс. куб. м.

"Цены могли отреагировать на снижение прокачки через трубопровод "Ямал - Европа" и новости о возможном похолодании, - пояснил Маринченко. - Настоящим тестом для рынка могло бы стать резкое похолодание - в таком случае спотовые цены, вероятно, легко преодолели бы отметку в $2000 за тыс. куб. м".

По его словам, ситуация остается тревожной. "Для комфортного прохождения зимнего сезона в европейских газохранилищах, в том числе тех, которые контролируются "Газпромом", не хватает 15-20 млрд куб. м газа. Также неясно, насколько Россия будет готова увеличить поставки в случае необходимости, учитывая затянувшуюся заминку с запуском "Северного потока - 2", - добавил эксперт.