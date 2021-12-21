Поголовье мясного скота выросло на 21% в Курганской области

NFCC, 21 декабря. Поголовье мясного скота в Курганской области за год выросло на 21% - до 25 тыс. голов. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Вадим Шумков.

"[Зафиксирован] рост поголовья мясного животноводства - за год на 21%. Пока, к сожалению, нет такого же роста по молоку и по свинине", - сказал он.

В пресс-службе главы региона уточнили, что поголовье мясного скота составило 25 тыс. голов.

По данным Шумкова, в области при поддержке властей за 2019-2021 годы введено в оборот около 100 тыс. га пашни. Таких результатов удалось добиться благодаря ряду мер господдержки аграрного сектора экономики - так, например, на возмещение части затрат по лизингу техники и оборудования в этом году направлено 162 млн рублей (против 98 млн рублей в 2020 году), сумма субсидии в 2021 году на проведение культуртехнических мероприятий составила 30,8 млн рублей.

В регионе в последние годы введены в эксплуатацию тепличный комплекс в Сафакулевском районе, овощехранилища в Кетовском районе и Шатровском муниципальном округе, молочные фермы в Альменевском муниципальном округе, Варгашинском, Далматовском районах, завод по переработке маслосемян в Куртамышском муниципальном округе, элеватор в городе Шадринске, мельница в городе Щучье, убойное производство в селе Частоозерье.

Курганская область - индустриально-аграрный регион, в селах здесь проживают около 38% населения. Область специализируется на производстве зерновых и масличных культур и является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа.