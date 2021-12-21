Более 7,5 млн россиян отдохнули в 2021 году за рубежом

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Более 7,5 млн российских туристов отдохнули за рубежом в 2021 году, по сравнению с 2019 годом выездной турпоток сократился на 40%. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в ходе онлайн-брифинга.

"В совокупности по этим странам, по нашим данным, уехало более 7,5 млн человек. Это предварительные итоги 2021 года. В 2019 году, для понимания, по этим же направлениям было 12 млн 700 тыс. Таким образом, у нас падение составило порядка 40%", - сказала Ломидзе.

Она пояснила, что речь идет о наиболее популярных среди россиян странах - Турции, Египте, ОАЭ, Кипре, Мальдивах, Греции, Кубе, Хорватии, Доминикане, Сербии, Болгарии, Венгрии, Мексике, Сейшелах, Таиланде и Шри-Ланке.