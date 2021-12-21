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Путин подписал закон об увеличении на 20% фонда оплаты труда помощников парламентариев

Депутаты и сенаторы могут иметь до семи помощников, работающих по срочному служебному контракту

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении на 20% объема месячного фонда оплаты труда помощников депутатов Госдумы и сенаторов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 9 декабря и одобрен Советом Федерации 15 декабря.

Депутаты и сенаторы могут иметь до семи помощников, работающих по срочному служебному контракту. Теперь общий месячный фонд оплаты труда помощников депутатов и сенаторов будет увеличен с 300 тыс. до 387 тыс. рублей.

Как отмечалось в пояснительной записке к документу, поправками к Конституции РФ были закреплены дополнительные социальные гарантии для граждан, а также усилены возможности парламентского контроля, что расширяет полномочия депутатов Госдумы и сенаторов. В частности, речь идет об увеличении объемов и требований к качеству работы парламентариев в регионах в связи с необходимостью контролировать выполнение социальных гарантий.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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