Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до конца 2024 года

Действующий с 2014 года мораторий на формирование средств пенсионных накоплений продлевается еще на один, 2024 год, что, по предварительной оценке, позволит в данном году увеличить на 772,9 млрд рублей доходы бюджета Пенсионного фонда РФ по распределительной составляющей, которые будут направлены на текущие выплаты страховых пенсий.

Как отмечалось в пояснениях к закону, "объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования не уменьшится". Суммы страховых взносов будут отражены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц и учтены при определении индивидуальных пенсионных коэффициентов.

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. До сих пор эта норма действовала до 2023 года включительно. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014-2023 годах учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии, что "значительно уменьшает объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ", подчеркивается в пояснениях к документу. Подписанный закон устанавливает в 2024 году аналогичный 2014-2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.