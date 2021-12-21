ФАС согласовала цены на новые формы выпуска "Спутника М" и "Арепливира"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала стоимость новых форм выпуска вакцины "Спутник М" и препарата от коронавируса "Арепливир", сообщает пресс-служба регулятора.

"Новые упаковки вакцины "Спутник М" будут стоить 3 002,4 рубля (пять доз) и 6 004,8 рубля (10 доз). А стоимость более высоких дозировок "Арепливира" составит 10 тыс. рублей (50 таблеток) и 8 тыс. рублей (40 таблеток)", - говорится в сообщении.

Оба медицинских средства входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, напомнили в ФАС.