Более 154 тыс. человек посетили зимнюю ярмарку сельхозпродукции на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 21 декабря. /ТАСС/. Число посетителей Китайской международной зимней ярмарки тропической сельскохозяйственной продукции в провинции Хайнань, ознакомившихся с ее экспозициями в очном формате, превысило 154 тыс. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, в ходе мероприятия компании заключили деловые сделки на 1,36 млрд юаней (примерно $213 млн). Кроме того, были подписаны инвестиционные соглашения в области сельского хозяйства на 751 млн юаней (около $117 млн).

Как уточнили организаторы, это ежегодное событие "оказало заметное стимулирующее воздействие на развитие международной и межрегиональной торговли, способствуя многосторонним усилиям по увеличению товарооборота аграрных товаров".

Ярмарка тропической сельхозпродукции проходит в Хайкоу в 24-й раз, ее выставочная площадь достигает 100 тыс. кв. м. С продукцией этого масштабного мероприятия, которое в текущем году состоялось как в очном, так и в онлайн-формате ознакомились несколько сотен тысяч человек, на нем представлена продукция порядка 3 тыс. китайских и зарубежных компаний. Согласно подсчетам, помимо КНР в нем приняли участие предприятия из более 20 стран и регионов мира. Среди товаров - фрукты, овощи, зерновые и масличные культуры, продукция водного промысла.