Эксперт: новые ограничения в Таиланде не повлияют на российский турпоток в страну

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Приостановка властями Таиланда с 22 декабря регистрации по туристическим программам "песочница" (кроме Пхукета) и Test & Go не повлияет на российский турпоток в страну, так как большинство туристов из РФ, посещая Таиланд, отправляются на Пхукет. Об этом сообщил ТАСС генеральный представитель Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

"Так как абсолютное большинство русскоговорящих туристов прилетает на отдых по программе "Пхукетской песочницы", никакого влияния на турпоток из России произошедшие изменения не окажут. Более того, официального подтверждения возвращения обязательного карантина для всех путешественников на данный момент не поступало", - сказал он.

"На сегодняшний день большинство туристов ехало на Пхукет и длительность их проживания изменилась в большую сторону, - сказал Снетков. - Сейчас путешественники приезжают чаще всего на две-три недели. Вместе с тем в Бангкок, Хуахин и Паттайю туристический поток был очень ограниченный".

Ранее министерство иностранных дел Таиланда сообщило о временном закрытии регистрации для получения Thailand Pass в рамках схем въезда в страну Test & Go и Sandbox (за исключением "Пхукетской песочницы"). Test & Go давала возможность полностью вакцинированным жителям 63 стран, в число которых РФ не входит, въезжать в страну с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус с необходимостью повторно сдать тест по прибытии в Таиланд. При этом схема Sandbox на Пхукете продолжает действовать, напомнил эксперт.