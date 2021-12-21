Оператор платежной системы "Мир" заявил, что заинтересован в развитии приема карт в Европе

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир") заинтересована в развитии приема карт "Мир" в Европе, сообщил журналистам генеральный директор НСПК Владимир Комлев.

"Нам очень радостно, что в этом году вышли на Кипре на формат взаимодействия уже не только в e-commerce, у нас есть там несколько e-commerce партнеров, но мы вышли на офлайновую инфраструктуру с банкоматами. <…> Всех интересует Европа, и нас она интересует <…>, но сегодня не самый, может быть, удачный для этого момент", - сказал Комлев, отвечая на вопрос журналистов о расширении географии приема карт "Мир".

Что касается планов развития на территории СНГ, Комлев выразил желание, чтобы карты "Мир" были шире представлены в этих странах. "Хотелось бы пошире здесь [в странах СНГ] представленными быть", - отметил Комлев. При этом он обратил внимание на влияние геополитического фактора на расширение географии применения карт "Мир".

В начале декабря начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы Банка России Денис Барышков заявлял, что прием карт платежной системы "Мир" за пределами Российской Федерации обеспечен в 14 странах, включая все страны ЕАЭС.