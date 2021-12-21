Строительство трассы в обход Майкопа досрочно завершат в 2022 году

МАЙКОП, 21 декабря. /ТАСС/. Строительство автомобильной трассы в обход Майкопа, которая повысит инвестиционную привлекательность республиканского центра Адыгеи, досрочно завершат к концу 2022 года - к 100-летию образования республики. Об этом во вторник в своем аккаунте в соцсети Instagram сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

Ранее сообщалось, что дорогу сдадут в эксплуатацию в 2023 году.

"Для продолжения строительства дороги в обход Майкопа республика получит дополнительные средства. Возведение этого дорожного объекта ведется ускоренными темпами. К концу следующего года, к столетию государственности Адыгеи, мы планируем досрочно завершить третью очередь обходной трассы (с выходом к хутору Пролетарскому - аулу Мафэхабль)", - написал он.

В ближайшие два года регионы получат 100 млрд рублей на финансирование дорожной деятельности, распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В Адыгее федеральное финансирование будет использовано для строительства автомобильного обхода Майкопа (Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск до автодороги Майкоп - Гиагинская - Псебай - Зеленчукская Карачаевск).

"На эти цели региону выделили 995 798,1 тыс. рублей. Кроме того, на 2022 год на строительство данной автодороги предусмотрено 1,6 млрд рублей на третью очередь", - уточнили в пресс-службе главы региона.

Строительство трассы в обход Майкопа протяженностью 27 км ведется в три этапа, первую очередь ввели в эксплуатацию в 2009 году. На третьем этапе проект предусматривает строительство участка дороги протяженностью 7,5 км с выходом к хутору Пролетарский/аулу Мафэхабль. Эта дорога значительно расширит транспортные возможности региона, разгрузит республиканскую столицу от транзитного потока, большегрузов, а также повысит ее инвестиционную привлекательность, улучшит экологию города.