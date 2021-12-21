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Минпромторг считает нецелесообразным нормативно ограничивать наценки на авто для дилеров

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ считает нецелесообразным нормативно закреплять ограничения по наценкам на автомобили для дилеров, но участникам рынка необходимо искать приемлемые варианты и договариваться, заявил глава министерства Денис Мантуров.

"По наценкам. Нормативно закреплять ограничения нецелесообразно, но считаю правильным в рамках рынка его участникам и ассоциациям (например, производителям и РОАД) искать приемлемые варианты и договариваться о параметрах, которые позволят балансировать его и давать возможность для развития и роста на перспективу, а не только "в моменте", когда получаются сверхприбыли", - сказал министр, чьи слова приводит его пресс-служба.

Ранее источник в Минпромторге сказал ТАСС, что министерство предлагает ограничить 10% максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых машин, в том числе в период пикового спроса.

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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