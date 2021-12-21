"Окрашивание" средств экологических платежей в федбюджете начнется с 1 января 2022 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Окрашивание" средств экологических платежей в федеральном бюджете начнется с 1 января 2022 года, в региональных бюджетах - с 1 сентября. Таким образом, в стране будет создан "природный фонд", сообщает пресс-служба Минприроды во вторник.

Госдума на пленарном заседании 21 декабря приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, обязывающий собственников промышленных предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду.

"Окрашивание" экологических платежей в федеральном бюджете заработает уже с 1 января 2022 года. То есть уже в 2022 году своеобразный "природный фонд" России уже начнет свою работу. Относительно бюджетов регионов эта мера начнет действовать с сентября 2022 года", - приводятся в сообщении слова главы министерства Александра Козлова.

По словам министра, закон в полной мере начнет действовать уже с 1 сентября 2022 года.

"К этому времени Минприроды России предстоит подготовить ряд нормативных документов. Эта работа не могла идти до окончательного утверждения закона, так как вносились поправки, регулярно шло обсуждение статей законопроекта с депутатами, органами исполнительной власти и бизнесом", - пояснил Козлов.

О законе

Инициатива устанавливает ответственность предприятий за весь жизненный цикл объектов и не позволяет прекращать опасные производства без соответствующей ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Согласно документу, владельцы предприятий будут обязаны за пять лет до завершения эксплуатации объектов разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды и получить в отношении этого плана положительное заключение государственной экологической экспертизы.

В план ликвидационных мероприятий будет включена сметная стоимость этих мероприятий и подтверждение финансового обеспечения, которое включает независимую гарантию или поручительство, договор страхования или создание резервного фонда, содержащего денежные средства в необходимом объеме.

Инициатива также вводит положения об "окрашивании" экологических платежей для недопущения их нецелевого использования. Речь идет об аккумулировании средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду, от штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, а также от платежей по искам о возмещении вреда. Согласно поправкам ко второму чтению, платежи, полученные от возмещения вреда окружающей среде, правительство РФ будет распределять по мероприятиям с учетом предложений регионов, которым причинен вред.