В Рязанской области создадут технопарки для развития малого бизнеса

ТАСС, 21 декабря. Власти Рязанской области откроют специализированные технопарки для развития малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в стратегии развития региона до 2030 года, сообщил ТАСС во вторник губернатор Николай Любимов.

"Мы делаем ставку на развитие промышленных парков и технопарков для производственных и инновационных компаний МСП - еще одно современное направление. В ближайшие годы будет сформировано три технопарка для развития малого бизнеса, где планируется оборудовать более 20 тыс. кв. м площадей, будут предоставлены льготные условия аренды и дополнительные программы поддержки", - сказал глава региона, отметив, что поддержка также будет оказываться при реализации стартапов.

По словам губернатора, площадки для развития малого и среднего бизнеса планируется оборудовать на базе неиспользуемых площадей в центре Рязани, которые реконструируют. Еще одним направлением работы экономического блока региона на ближайшие годы станет создание индустриальных парков. "До конца 2030 года мы запланировали создание семи индустриальных парков на общей площади более 2,5 тыс. га. В следующем году начнется проектирование трех из них", - добавил Любимов.

В Рязанской области действуют один государственный технопарк и более пяти частных. Также в регионе функционируют три индустриальных парка, в том числе, один государственный.