Объем сделок на зимней сельхозвыставке в провинции Хайнань превысил $213,5 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 21 декабря. /ТАСС/. Общий объем заключенных сделок на завершившейся в южной китайской провинции Хайнань Китайской международной зимней ярмарке тропической сельскохозяйственной продукции превысил 1,36 млрд юаней ($213,5 млн). Такие данные публикует местная газета "Хайнань жибао".

Четырехдневная выставка, состоявшаяся в городе Хайкоу, завершилась 19 декабря. За время работы число ее участников, которые посетили различные павильоны, превысило 154 тыс. человек. Непосредственно на самой площадке были заключены соглашения на сумму свыше 109,6 млн юаней (около $17,2 млн), а в режиме онлайн участники договорились о сделках более чем на 1,25 млрд юаней ($196,2 млн). Соответствующий показатель вырос на 1 170% в годовом выражении.

В числе подписанных соглашений, в частности, сделки на общую сумму 850,7 млн юаней ($133,5 млн), касающиеся закупки сельхозпродукции. Кроме того, были достигнуты договоренности об инвестициях по 52 сельскохозяйственным проектам на 751,4 млн юаней ($117,9 млн).

Прошедшая выставка собрала в различных павильонах компании из 20 стран и регионов мира (таких, как Великобритания, Италия, Индия, Сингапур, Таиланд, Республика Корея, Швеция и Япония). В ней также приняли участие производители из многих регионов Китая. Хайнаньские компании, в частности, представили порядка 80 различных брендов такой продукции, как чай, кофе, специи, а также многие другие позиции.