{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России создали морозостойкие батареи для электропитания роботов и военной техники

Химический источник тока имеет длительный срок службы - до 2,7 тыс. и более циклов заряд-разряд в зависимости от условий эксплуатации, отметили в Ростехе

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Морозостойкие литий-ионные аккумуляторы для роботов и военной техники разработали в холдинге "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал литий-ионные аккумуляторы, обеспечивающие автономную работу устройств при температурах от минут 50 до плюс 50 градусов Цельсия", - говорится в сообщении.

По информации Ростеха, изделия предназначены для телекоммуникаций, медицины, робототехники, нефтегазового сектора, авиации, различного вооружения и войсковой техники. "Изделия отличаются уникальной электрохимической рецептурой, гарантирующей работу даже в условиях экстремально низких температур", - сообщили в госкорпорации.

Как отметили в Ростехе, химический источник тока весом не более 150 грамм имеет длительный срок службы - до 2,7 тыс. и более циклов заряд-разряд в зависимости от условий эксплуатации.

"Аккумуляторы также могут выпускаться в радиационно стойком варианте для эксплуатации в космосе", - отметили в пресс-службе.

Теги
Россия
Объем переводов россиян с момента запуска СБП составил 5,4 трлн рублей
На самые популярные переводы в 2021 году - суммы 1 тыс. рублей, 500 рублей и 2 тыс. рублей - пришлось в общей сложности 18% - 8%, 5% и 5% соответственно
Читать полностью