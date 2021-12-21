Мишустин призвал Минздрав заранее прогнозировать потребность в препаратах от ковида

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Минздрав России должен учесть уроки прошлого года и заранее прогнозировать потребность в лекарствах и медицинских изделиях, необходимых при лечении ковида.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Вместе с региональными властями, пожалуйста, заранее прогнозируйте потребности в лекарствах и медицинских изделиях, а также в профилактических препаратах. Это важно. Вы помните уроки того года", - подчеркнул глава кабмина, заслушав доклад руководителя Минздрава Михаила Мурашко.