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Пандемия COVID-19

Мишустин призвал Минздрав заранее прогнозировать потребность в препаратах от ковида

Премьер-министр отметил о необходимости "помнить уроки того года"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Минздрав России должен учесть уроки прошлого года и заранее прогнозировать потребность в лекарствах и медицинских изделиях, необходимых при лечении ковида.

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Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Вместе с региональными властями, пожалуйста, заранее прогнозируйте потребности в лекарствах и медицинских изделиях, а также в профилактических препаратах. Это важно. Вы помните уроки того года", - подчеркнул глава кабмина, заслушав доклад руководителя Минздрава Михаила Мурашко.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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