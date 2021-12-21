ЮГК решила не продолжать производство по иску против Petropavlovsk

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Крупнейший акционер золотодобытчика Petropavlovsk - "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) - принял решение не продолжать производство по иску, поданному против компании в связи с продажей ею 29,9% акций железорудного производителя IRC. Об этом говорится в сообщении ЮГК.

"Однако, к сожалению, поскольку сделка завершена, и в результате собрания акционеров Petropavlovsk в настоящее время, по всей вероятности, невозможно будет предпринять шаги или обеспечить их принятие, чтобы отменить этот факт, ЮГК приняла решение не продолжать производство по заявленному иску, - отмечается в сообщении. - ЮГК продолжит изучать возможности для защиты интересов Petropavlovsk и ее акционеров".

ЮГК 30 ноября подала исковое заявление в Высокий суд Англии и Уэльса (Cуд по хозяйственным и имущественным спорам Англии и Уэльса), а также ходатайство о принятии обеспечительных мер в связи с ранее объявленной сделкой по продаже золотодобытчиком 29,9% акций в IRC инвестиционной компании Stocken Board AG. Ответчиками в иске были названы сам Petropavlovsk и все независимые директора компании в личном качестве.

ЮГК требовала, чтобы суд обязал Petropavlovsk провести внеочередное общее собрание акционеров для рассмотрения сделки, а также наложил запрет на то, чтобы директора компании предпринимали какие-либо шаги для закрытия сделки до проведения собрания. ЮГК заявляла, что выступает против продажи, так как, по мнению группы, сделка не отвечает деловым интересам Petropavlovsk и его акционеров и цена сделки - значительно ниже справедливой стоимости продаваемых акций.

На слушании 2 декабря Высокий суд Англии и Уэльса отклонил ходатайство ЮГК.

Судьба 29,9% акций IRC

В начале декабря Petropavlovsk сообщил, что продал 29,9% акций IRC компании Stocken, зарегистрированной в Лихтенштейне, за $10 млн. Продаже, предварительное соглашение по которой было подписано еще в марте 2020 года, предшествовало освобождение золотодобытчика от гарантий по взятым в Газпромбанке кредитам IRC, что являлось условием и целью сделки.

Petropavlovsk выступал гарантом по обязательствам Кимкано-Сутарского ГОКа (основной актив IRC) по двум кредитным соглашениям с Газпромбанком, заключенным в декабре 2018 года. Общий долг IRC перед банком на конец сентября 2021 года составлял около $118 млн.

Золотодобытчик заявлял, что отмена гарантий - стратегический шаг для Petropavlovsk, так как это значительно снизит финансовый риск компании, улучшит ее кредитные показатели и позволит ее менеджменту сосредоточиться на развитии золотодобывающего и перерабатывающего бизнеса.

Позднее IRC сообщила, что Газпромбанк и Дмитрий Бакатин договорились о покупке у Stocken ее акций, ранее принадлежавших Petropavlovsk.

Из сообщения следовало, что Stocken заключила соглашение о продаже 24,07% акций IRC Газпромбанку за $30,59 млн и 5,79% акций производителя Дмитрию Бакатину за $2,34 млн.

"Такой размер вознаграждения, который Stocken ожидает получить от последующей продажи, еще раз наглядно подтверждает, что сделка была на существенно невыгодных для Petropavlovsk условиях, - подчеркивается в сообщении ЮГК, выпущенном во вторник. - Условия последующей продажи и ее сроки усиливают разочарование ЮГК в связи с позицией, занятой директорами Petropavlovsk в отношении попыток ЮГК добиться рассмотрения сделки на общем собрании акционеров".

О компаниях

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, активы золотодобытчика сосредоточены в Амурской области. ЮГК владеет 29,19% голосующих акций Petropavlovsk.

IRC - крупнейший производитель железной руды на Дальнем Востоке России.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.