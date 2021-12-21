Ростех открыл производство компрессов двигателей с инвестициями в 4,8 млрд рублей в Самаре

САМАРА, 21 декабря. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") запустила на предприятии "ОДК-Кузнецов" в Самаре новое производство компрессоров газотурбинных двигателей, в который инвестировала 4,8 млрд рублей. Новые мощности увеличат пропускную способность самарского предприятия в два раза, сообщил на церемонии открытия индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.

"Введен в строй новый производственный комплекс, в создание которого было инвестировано 4,8 млрд рублей. Это самый масштабный проект в рамках модернизации самарского предприятия "ОДК-Кузнецов". Цех оснащен станками, соответствующим российским и международным стандартам качества и экономической эффективности. Планируем, что благодаря современному высокопроизводительному оборудованию и новой схеме внутризаводской логистики объем производства деталей вырастет в 2 раза при меньших трудозатратах", - сообщил Сердюков.

Площадь нового комплекса по производству компрессоров двигателей составила 16,5 тыс. кв. метров. Он войдет в состав центра специализации "Компрессов и турбина", который обеспечит полный технологический цикл изготовления компрессоров и всех требуемых для их производства компонентов - всего около 1 тыс. различных деталей.

Для оснащения нового производства были использованы 125 единиц оборудования. Все рабочие участки в новом комплексе располагаются по ходу технологической цепочки. По такому же принципу установлено контрольно-измерительное оборудование, что поможет производить и контролировать качество изделий с минимальными временными затратами.

За счет открытия комплекса на предприятии будет создано около 500 рабочих мест, которые требуют высокого уровня инженерной подготовки, отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Мы понимаем, что на регионе дополнительная ответственность - по подготовке инженерных кадров и созданию условий для проживания на территории Самары и Самарской области. Я рассчитываю, что совместными усилиями совместно с предприятием, с госкорпорацией "Ростех" мы будем над этим планомерно работать", - сказал глава региона.

Ранее центры компетенций были открыты в ряде крупнейших предприятий корпорации. Так, в Уфе на базе "ОДК-УМПО" работает центр в области титанового литья, на самарском "ОДК-Кузнецов" с 2019 года действует центр по производству зубчатых колес для коробок приводов и агрегатов, в Рыбинске открыт центр по изготовлению лопаток турбин для авиационных, морских и промышленных двигателей. В этом году на московском производственном комплексе "Салют" был введен в строй высокотехнологичный участок по производству дисков и лабиринтов, на основе которого планируется создать центр по производству компрессоров и турбин для боевой авиации.