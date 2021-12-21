Путин подписал закон о защите пенсионных накоплений от недобросовестных страховщиков

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту пенсионных накоплений от действий недобросовестных страховщиков по обязательному пенсионному страхованию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании закон будет обязывать страховщиков, от которых были переведены пенсионные накопления граждан по недействительному договору, восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода.

До сих пор законодательство предусматривало, что при досрочном переходе к другому страховщику средства пенсионных накоплений передаются без дохода от их инвестирования, а удержанная сумма дохода, то есть положительный результат инвестирования, направляется в резерв по обязательному пенсионному страхованию предыдущего страховщика. При этом не была предусмотрена возможность возврата из резерва инвестиционного дохода в случае неправомерного перевода застрахованного лица от одного страховщика к другому и признания судом соответствующего договора недействительным.

"Закон направлен на восстановление нарушенных прав и обеспечение защиты законных интересов застрахованных лиц при неправомерном переводе средств пенсионных накоплений от одного страховщика по обязательному пенсионному страхованию к другому в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании", - отмечалось в заключении комитета Совфеда по социальной политике.