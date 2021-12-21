В СФ считают, что региональные и городские власти должны увеличить капзатраты в Норильске

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Красноярского края и Норильска должны наращивать капитальные затраты бюджетов в этом заполярном городе, несмотря на принятый комплексный план развития Норильска. Такое мнение ТАСС высказал член Совета федерации от Красноярского края Валерий Семенов.

Комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года предполагает 120,1 млрд рублей вложений, из них 24 млрд рублей - средства федерального бюджета, 14,8 млрд рублей - средства консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд рублей - средства "Норникеля". На совещании в Совете федерации в понедельник председатель краевого правительства Юрий Лапшин отметил, что капитальные затраты бюджета Норильска выросли в 2021 г. в 2,5 раза, а председатель Совета федерации Валентина Матвиенко сообщила, что политику наращивания муниципального бюджета необходимо продолжать.

"Есть очень много текущих задач, которые не входят в комплексный план, и их требуется выполнять. Это и ремонты тех домов, которые не вошли в реновации, и социальные объекты, и автомобильные дороги, и инженерные сети. Большая часть, то что в самом плохом состоянии, в программе реновации, но город же живет. Нельзя сделать одну часть красивой, а другую забросить", - сообщил Семенов, добавив, что необходимо увеличивать капитальные затраты консолидированного бюджета.

По словам Семенова, источником дальнейшего наращивания капитальных затрат могут стать средства регионального бюджета, направляемые на краевые учреждения в Норильске, перераспределения направлений в муниципальном бюджете, средства фонда капитального ремонта. Также он отметил, что ежегодно "Норникель" наращивает объемы производства и реализации своей продукции. "А это дополнительные налоги в федеральный, региональный и муниципальные бюджеты. Эти дополнительные средства нужно максимально направить на капитальные затраты", - подчеркнул сенатор.

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тыс. человек, 26% которых - сотрудники "Норникеля". Массовая застройка Норильска велась в 1940-1950-е и 1960-1990-е годы. Новые строительные проекты в городе сейчас не реализуют. Согласно ранее озвученным планам "Норникеля", до 2035 года будет построено около 100 новых домов общей площадью 400 тыс. кв. м.