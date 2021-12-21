Объем федеральных средств на нацпроекты в Псковской области увеличился на 30% за два года

ПСКОВ, 21 декабря. /ТАСС/. Псковская область за два последних года за счет участия в национальных проектах увеличила на 30% объем федеральных средств, поступивших в регион на реализацию соответствующих программ. В этом году объем федеральных средств превысил 9 млрд рублей, сообщил во вторник губернатор Михаил Ведерников в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове".

"Это окно возможностей, чтобы сделать что-то для региона. Мы в этом году получили 9,2 млрд рублей. Это по большому счету половина нашего бюджета 2017 года. Представляете? Это только национальные проекты. Это почти на 30% больше, чем в 2019 году. Серьезные возможности, поэтому их нужно максимально использовать. У кого не получается, мы подсказываем, помогаем", - сказал губернатор.

По его словам, на конец 2021 года в регионе остается "целый ряд проблемных объектов". Он также раскритиковал работу ответственных подрядчиков и чиновников, отвечавших за строительство нескольких физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.

"Если бы все сделали своевременно, как положено, я одному из сотрудников своих говорил, не надо потом было прибегать к губернатору с героическим видом, рассказывать, как им помогает дивизия, что они ставят палатки, тепловыми пушками греют там воздух и асфальт. <...> Вы не справились в текущем режиме, поэтому пытаетесь совершать подвиги. У нас уже морозы, мы тут асфальт греем, но это же смешно", - пояснил глава региона. По прогнозам Ведерникова, по итогам 2021 года Псковская область выйдет на 95% освоения нацпроектов.