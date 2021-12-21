Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактическому уровню инфляции

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 февраля материнский капитал будет индексироваться по фактической инфляции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До сих пор размер материнского капитала ежегодно пересматривался с учетом темпов роста инфляции, он устанавливается законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Теперь размер маткапитала будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей по национальному проекту "Демография". С 2007 года на такую поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский семейный капитал выдается в России при рождении первого ребенка.

Выдача сертификата производится в беззаявительном порядке. Размер маткапитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго. До 1 февраля 2022 года размер материнского капитала соответствует размеру, установленному на 2021 год.