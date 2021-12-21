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Решение Bi.Zone для выявления звонков мошенников внесли в реестр отечественного ПО

В компании сообщили, что модули решения уже успешно работают более чем на 60 млн устройствах с iOS и Android

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Решение компании Bi.Zone Mobile Security внесено в реестр отечественного программного обеспечения, оно помогает предотвращать кражи значимых данных клиентов, повышать безопасность пользователей и выявлять звонки с мошеннических и рекламных номеров. Об этом сообщила компания по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

"Bi.Zone Mobile Security обеспечивает защиту одновременно на трех уровнях: устройств пользователя, его цифровых личностей и его сетевых окружений. Например, мы успешно детектируем звонки мошенников и навязчивых рекламодателей, предупреждаем владельцев телефонов об опасности, отслеживаем появление персональных данных на просторах интернета", - прокомментировал директор технического блока Bi.Zone Антон Окошкин.

В компании сообщили, что модули решения уже успешно функционируют более чем на 60 млн устройствах iOS и Android, предоставляя владельцам и пользователям приложений сервисы кибербезопасности. Среди них оценка уровня защищенности устройств и их идентификация, оперативное уведомление об утечках персональных данных и звонках мошенников, предупреждение о небезопасном окружении в сетях Wi-Fi.

Bi.Zone Mobile Security позволяет не только обеспечивать безопасность, но и улучшать пользовательский опыт за счет "уникальных данных и детектов". Отмечается, что сбор большого количества параметров и формирование цифрового отпечатка устройства дает возможность, в частности, реализовать сценарий аутентификации на основе рисков и сэкономить при этом значительные средства на механизмах дополнительной верификации.

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