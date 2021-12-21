"Россети" ввели Центр управления сетями и высокоавтоматизированную подстанцию в Калуге

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Россети" ввели в эксплуатацию новый Центр управления сетями и высокоавтоматизированную подстанцию в Калуге. Инвестиции в создание энергообъектов превысили 1,8 млрд рублей, говорится в сообщении группы.

В церемонии запуска принимали участие генеральный директор компании "Россети" Андрей Рюмин, губернатор Калужской области Владислав Шапша, а также глава компании "Россети Центр" Игорь Маковский.

Центр управления сетями обеспечит оперативно-технологическое управления сетевыми объектами Калужской области, которые снабжают электроэнергией 1,1 млн жителей региона, в режиме реального времени. В зоне ответственности центра находятся 156 питающих центров общей мощностью 3 ГВА, более 8 тыс. трансформаторных подстанций и 32,3 тыс. км линий электропередачи. Работа нового центра организована на базе российской автоматизированной системы технологического управления, с помощью которой диспетчеры смогут контролировать состояние сетевых объектов, анализировать параметры качества электроэнергии, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад.

Подстанция "Университет" мощностью 32 МВА оборудована современным силовым и коммутационным оборудование и является полностью автоматизированной, что позволит удаленно управлять работой оборудования из нового центра. Подстанция построена для энергоснабжения нового кампуса филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана в Калуге, а также потребителей близлежащих районов.

Владислав Шапша отметил, что в настоящее время "Россети" и "Калугаэнерго" (входит в "Россети Центр") используют наиболее современные технологии для контроля работы оборудования в режиме реального времени, чтобы люди получали стабильное энергоснабжение. "Сократилось время устранения возможных неполадок, а цифровизация позволит нам реализовывать новые проекты", - подчеркнул он.

"Группа "Россети" принимала активное участие в подготовке к празднованию 650-летия Калуги: обеспечены электроэнергией Дворец спорта и новый корпус Музея космоса, проведена модернизация системы освещения на центральных улицах. Юбилейный год мы также завершаем двумя крупными пусками. Новые технологии, которые применены в этих проектах, позволят повысить эффективность управления инфраструктурой, а значит - надежность и качество электроснабжения потребителей", - отметил Андрей Рюмин в ходе церемонии ввода объектов.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ.

Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.