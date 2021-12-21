СМИ: СП Renault и Brilliance Auto прекращает выплату зарплат сотрудникам

ШАНХАЙ, 21 декабря. /ТАСС/. Совместное предприятие французской компании Renault и китайского автопроизводителя Brilliance Auto более не в состоянии выплачивать заработную плату своим сотрудникам в КНР. Об этом сообщает во вторник шанхайский деловой информационный ресурс Yicai Global со ссылкой на источники.

В базирующейся в городе Шэньян (северо-восточная провинция Ляонин) компании уже уведомили сотрудников о прекращении выплаты заработной платы и социальных пособий, кроме медицинского страхования, предложив выбор добровольного увольнения. Официально Renault Brilliance Jinbei Automotive заявлений по этому поводу пока не делала.

Созданная в 2017 году компания много лет уже борется с долгами перед поставщиками и в прошлом году провела сокращение персонала примерно на 40%. Постоянно падают и объемы продаж, которые в первой половине прошлого года снизились на 42% и составили 11,7 тыс. автомобилей. При этом целевой показатель продаж на 2022 год был на уровне 150 тыс. единиц.

В совместном предприятии 51% акций принадлежит признанной в ноябре прошлого года неплатежеспособной Brilliance Auto, долговые обязательства которой составляют около 52,4 млрд юаней ($8,2 млрд). Со стороны Renault, пишет ресурс, была попытка в 2020 году спасти совместное предприятие посредством выделения дополнительных инвестиций в размере 600 млн юаней ($94,2 млн).

В случае банкротства это будет уже второй проблемный проект французского автопроизводителя в КНР после того, как в апреле прошлого года была продана его доля в убыточном совместном предприятии с китайской компанией Dongfeng Motor.