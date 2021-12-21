ЕК пока не обнаружила признаков манипуляций ценами на газ в ЕС со стороны "Газпрома"

БРЮССЕЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) на данный момент не обнаружила признаков манипуляций ценами на газ на рынках Евросоюза со стороны "Газпрома". Об этом заявила на пресс-конференции во вторник замглавы ЕК Маргрете Вестагер.
"Мы уже давно начали опрашивать все крупные предприятия - участники энергетического рынка ЕС, в частности, "Газпром", чтобы четко понимать, есть ли в настоящее время злоупотребления на энергетическом рынке. На данный момент выводы делать преждевременно. Мы продолжаем собирать и анализировать информацию", - сказала она, отвечая на вопрос о высказанных Польшей подозрениях в адрес российской компании в сознательной манипуляции ценами в ЕС.
Ранее целый ряд еврокомиссаров и других европейских чиновников неоднократно высказывались, что "Газпром" в полном объеме выполняет все свои контрактные обязательства перед европейскими странами, однако несмотря на рост цен не предлагает на продажу в ЕС дополнительные объемы газа.
Во вторник цена газа в Европе в ходе биржевых торгов после достижения психологической отметки в $2 000 за тыс. куб. м продолжила рост и приблизилась к $2 050, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 044,6 за тыс. куб. м, или €174,985 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
По мнению старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко, цены могли отреагировать на снижение прокачки через трубопровод Ямал - Европа и новости о возможном похолодании в Европе.
Накануне "Газпром" вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на 21 декабря. В результате утром 21 декабря физический поток газа по газопроводу пошел в реверсном направлении из Германии в Польшу.
"Газпром" также не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на аукционе в понедельник.