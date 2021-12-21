ЕК пока не обнаружила признаков манипуляций ценами на газ в ЕС со стороны "Газпрома"

БРЮССЕЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) на данный момент не обнаружила признаков манипуляций ценами на газ на рынках Евросоюза со стороны "Газпрома". Об этом заявила на пресс-конференции во вторник замглавы ЕК Маргрете Вестагер.

"Мы уже давно начали опрашивать все крупные предприятия - участники энергетического рынка ЕС, в частности, "Газпром", чтобы четко понимать, есть ли в настоящее время злоупотребления на энергетическом рынке. На данный момент выводы делать преждевременно. Мы продолжаем собирать и анализировать информацию", - сказала она, отвечая на вопрос о высказанных Польшей подозрениях в адрес российской компании в сознательной манипуляции ценами в ЕС.

Ранее целый ряд еврокомиссаров и других европейских чиновников неоднократно высказывались, что "Газпром" в полном объеме выполняет все свои контрактные обязательства перед европейскими странами, однако несмотря на рост цен не предлагает на продажу в ЕС дополнительные объемы газа.

Во вторник цена газа в Европе в ходе биржевых торгов после достижения психологической отметки в $2 000 за тыс. куб. м продолжила рост и приблизилась к $2 050, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.