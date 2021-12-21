Бюджет Псковской области в 2022 году будет бездефицитным

ПСКОВ, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области планируют в 2022 году выйти за счет привлечения дополнительных федеральных средств на сбалансированный региональный бюджет, сообщил во вторник губернатор Михаил Ведерников в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове".

В конце ноября 2021 года депутаты Псковского областного собрания одобрили в первом чтении проект бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с дефицитом на уровне 3,2 млрд рублей. На этапе первого чтения зафиксировали доходы в размере 42,8 млрд рублей, расходы - 46,04 млрд рублей.

"Расходная часть бюджета сформирована в размере более 50 млрд рублей, там почти 52 млрд. Это достаточно много. Доходная часть чуть меньше, но мы понимаем, какие средства у нас придут на следующий год, мы понимаем целый ряд отдельных решений президента, председателя правительства, результат нашей работы с профильными министерствами. Мы приблизим расходную часть к доходной, и бюджет у нас, думаю, по итогам 2022 года дефицитным не будет", - сказал губернатор.

В конце декабря 2020 года депутаты областного Собрания приняли закон об областном бюджете на 2021 год и плановый двухлетний период. На тот момент доходы областного бюджета на 2021 год составляли 41,3 млрд рублей, расходы - 43,6 млрд рублей.