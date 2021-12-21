На Кубани в 2021 году на 70% нарастили объемы производства мидий и устриц

КРАСНОДАР, 21 декабря. /ТАСС/. Объем производства мидий и устриц в Краснодарском крае в 2021 году составил 305 тонн, прирост по сравнению с 2020 годом составил 70%. Об этом заявил во вторник в ходе пресс-конференции вице-губернатор Андрей Коробка.

"Что касается общих цифр, порядка 18 тыс. тонн рыбной продукции, в том числе и марикультур. Если говорить конкретно, мидии и устрицы - порядка 305 тонн [произведено], [объем] вырос плюс 70% к прошлому году", - сообщил Коробка.

Он добавил, что на 27% в регионе нарастили объемы производства форели, до порядка 500 тонн, в четыре раза увеличились объемы производства раков - до 12 тонн.

Отрасль марикультур является одним из новых направлений для Краснодарского края. В 2019 году сообщалось, что Краснодарский край в течение пяти лет намерен выйти на удовлетворение внутренних потребностей региона в устрицах и мидиях за счет развития отрасли марикультур. По состоянию на 2019 год в крае работали шесть ферм по выращиванию устриц и мидий и одно крупное форелеводческое предприятие.