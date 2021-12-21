Любимов: объем инвестиций в туркластер "Рязанский" превысит к 2026 году 7,5 млрд рублей

ТАСС, 21 декабря. Инвесторы планируют к 2026 году вложить 4 млрд рублей в развитие туристического кластера "Рязанский", таким образом, общий объем инвестиций в проект превысит 7,5 млрд рублей. Об этом говорится в стратегии развития региона до 2030 года, сообщил ТАСС губернатор Николай Любимов.

"Увеличение туристического потока является одной из наших приоритетных задач, туризм развивает малый и средний бизнес. Удачным примером этого является созданный в регионе туркластер "Рязанский". Объем инвестиций в первый этап проекта составил более 3,5 млрд рублей. К 2026 году инвесторы планируют вложить еще 4 млрд рублей", - отметил глава региона.

Как пояснил Николай Любимов, средства планируется вложить в развитие действующих комплексов "Окская жемчужина", "Поляны", "Рыбацкая деревня", "В некотором царстве…". Инвестиции позволят создать около 1 тыс. рабочих мест.

Туристско-рекреационный кластер "Рязанский" расположен в Рязанском, Рыбновском районах и в самой Рязани - именно по этим территориям проходят самые популярные туристические маршруты региона. В рамках проекта в регионе появились гостинично-развлекательные комплексы "Окская жемчужина" и "В некотором царстве…", "Рыбацкая деревня" и "Старый город" и другие объекты размещения.

Презентация стратегии во вторник проходит в онлайн и офлайн-форматах на 55 площадках всех муниципальных образований Рязанской области.