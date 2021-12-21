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Объем переводов россиян с момента запуска СБП составил 5,4 трлн рублей

На самые популярные переводы в 2021 году - суммы 1 тыс. рублей, 500 рублей и 2 тыс. рублей - пришлось в общей сложности 18% - 8%, 5% и 5% соответственно

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Общая сумма переводов между физическими лицами (C2C-переводы) через Систему быстрых платежей (СБП) с момента ее запуска до середины декабря 2021 года составила 5,4 трлн рублей. Об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор АО "НСПК" Владимир Комлев.

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"Сейчас там (C2C-переводы - прим. ТАСС) подключено 207 банков, было совершено 897 млн операций <…> на общую сумму 5,4 трлн рублей. И в системе тех людей, которые отправляли или получали деньги с использованием этого сервиса, уже более 42 миллионов человек. И эта база продолжает достаточно быстро расти", - сказал Комлев.

По словам Комлева, на самые популярные переводы в 2021 году - суммы 1 тыс. рублей, 500 рублей и 2 тыс. рублей - пришлось в общей сложности 18% - 8%, 5% и 5% соответственно.

Самыми популярными среди C2B-платежей (переводы от физических лиц в адрес юридических лиц) в 2021 году были суммы от 1 тыс. рублей до 2 тыс. рублей, от 2 тыс. рублей до 3 тыс. рублей, а также до 1 тыс. рублей. "Суммы до тысячи рублей - это 22%, от тысячи до двух - 27% и от 2 (тысяч - прим. ТАСС) до 3 (тысяч - прим. ТАСС) - 26% от всех C2B-операций", - отметил Комлев. В топ-5 сегментов по количеству оплат вошли товары и услуги повседневного спроса, АЗС, брокерские и финансовые услуги, страхование, а также услуги связи.

Согласно представленным в презентации данным, C2B-операции поддерживают 72 банка, более 279 тысяч торгово-сервисных предприятий принимают C2B-платежи, было проведено более 12 млн операций на сумму более 55 млрд рублей.

Система быстрых платежей разработана Банком России и НСПК и запущена в России в конце января 2019 года. ЦБ РФ является оператором и расчетным центром системы, а НСПК - операционным платежным и клиринговым центром. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, есть возможность совершения платежей юридическими лицами в пользу физических лиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.

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