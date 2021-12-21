Статус резидентов подмосковных ОЭЗ получили еще четыре компании

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Еще четыре компании получили статус резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) в Московской области. Общий объем инвестиций от реализации их проектов составит около 10 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"По итогам экспертного совета три компании пополнят ряды резидентов подмосковной ОЭЗ "Дубна". Также одна компания появится в ОЭЗ "Исток" во Фрязино. Общая сумма запланированных инвестиций составляет порядка 10 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Она рассказала, что самым крупным инвестором станет новый резидент "Дубны" - компания "Э.Г.ЛАБ", которая специализируется на разработке и выпуске парфюмерно-косметической продукции. Инвестиции в проект составят около 7,8 млрд рублей, будет создано 400 рабочих мест. "РусЭкоКомпозит" построит лабораторно-производственный комплекс площадью около 7 тыс. кв. м, где организует высокотехнологичное производство новых композитных материалов и изделий для энергетической, нефтегазовой и строительной отраслей. Инвестиции в проект составят около 920 млн рублей. Также компания "Аква-А" намерена производить высокотехнологичное оборудование для промышленной водоподготовки и систем очистки воды, общий объем инвестиций - 32 млн рублей.

Резидентом ОЭЗ "Исток" стала компания "Интерфармгласс-М", которая займется разработкой и производством первичной фармацевтической упаковки в виде шприцев для предварительного наполнения.