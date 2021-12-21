Главы экономических ведомств РФ и Франции обсудили проблему распространения омикрон-штамма

ПАРИЖ, 21 декабря. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Решетников и глава Министерства экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр обсудили влияние распространения нового штамма коронавируса "омикрон" на деловые отношения между двумя странами. Об этом глава Минэкономразвития РФ заявил на пресс-конференции в Париже после участия в пленарном заседании Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК).

"Мы затронули тему эпидемиологической ситуации и ее возможного влияния, однако пока сложно говорить о каких-то конкретных эффектах, - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. - Пока мы просто обменялись мнениями и с каждой стороны была выражена обеспокоенность. <...> Пока мы исходим из того, что в России наработан определенный опыт и практика для реагирования на эти ситуации".

Министр напомнил, что российская система позволяет гибко подходить к изменениям санитарной обстановки и "много полномочий дано регионам". При том, "когда ситуация требует вмешательства на федеральном уровне, такие решения принимаются", указал он, напомнив, что такие шаги последний раз предпринимались в ноябре этого года. "Кроме того, принимаются решения по антикризисным программам, последние две из реализованных - это выдача грантов малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей, а также возобновление антикризисной кредитной программы", - сказал он.

"Сегодня мы видим, что в целом ситуация стабилизирована по экономическим параметрам, по обороту контрольно-кассовой техники. Мы понимаем, что сложности в достаточно многих сферах остаются, однако экономика в целом адаптировалась к новым реалиям и мы понимаем, что нам в условиях этих санитарно-эпидемиологических рисков придется жить", - заключил глава Минэкономразвития РФ.

Решетников заявил, что взаимное признание сертификатов о вакцинации, о котором просят представители российских и французских деловых кругов, поможет развитию экономических отношений и росту товарооборота между двумя странами.

"Мы готовы к диалогу и считаем, что это станет полезным для скорейшего возобновления экономического роста в наших странах и увеличения [товарных] потоков", - заявил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 275,5 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 267 719 случаев заражения, выздоровели 9 055 199 человек, умерли 299 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.​