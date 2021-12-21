Атомный ледокол "Сибирь" завершил испытания и готовится к переходу в Мурманск

ТАСС, 21 декабря. Атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" вернулся к причалу Балтийского завода (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) после финального этапа программы заводских ходовых испытаний. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ОСК.

Во время контрольного выхода судна в акваторию Финского залива, который продлился чуть больше недели, заводская сдаточная команда осуществила окончательную проверку систем и механизмов судна, замечания по которым были выявлены на первом этапе испытаний. Сейчас атомоход "Сибирь" ошвартован у причала Балтийского завода. Сдаточная команда и экипаж готовят ледокол к переходу в Мурманск. Ожидается, что акт передачи ледокола заказчику будет подписан в последних числах текущего года. Флаг России будет поднят на борту атомохода "Сибирь" в начале 2022 года.

Универсальный атомный ледокол "Сибирь" - второе судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе по заказу ФГУП "Атомфлот" (входит в состав Росатома). Церемония его закладки состоялась 26 мая 2015 года. Спуск на воду состоялся 22 сентября 2017 года. Кроме "Сибири" на предприятии ведется строительство еще трех атомоходов проекта - это ледоколы "Урал", "Якутия" и "Чукотка".

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.