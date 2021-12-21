Главы Boeing и Airbus Americas высказались за отсрочку развертывания сетей 5G в США

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Главы компаний Boeing и Airbus Americas Дэвид Кэлхун и Джеффри Ниттел обратились в Министерство транспорта США с просьбой отложить запланированный на 5 января ввод в эксплуатацию сетей сотовой связи стандарта 5G. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

Как указали Кэлхун и Ниттел в письме на имя министра Пита Буттеджаджа, радиосигналы от базовых станций сети 5G "негативно сказываются на безопасности полетов". В частности, они искажают показания такого пилотажно-навигационного прибора, как альтиметр. Он особенно нужен при заходе на посадку в сложных метеоусловиях.

CNN отмечает, что, по словам специалистов, сбои в показаниях альтиметров могут затронуть "сотни тысяч рейсов ежегодно, вызывая задержки или заставляя пилотов менять привычные маршруты". Помехи возникают от того, что верхний порог частот для 5G в 4,2 ГГц совпадает с нижним порогом, используемым в авиации. В начале декабря Федеральное авиационное управление США уже ввело новое требование, запрещающее пилотам использовать систему автопосадки там, где радиосигналы 5G могут помешать работе бортовых приборов.

Кэлхун и Ниттел предложили ограничить близ аэропортов мощность базовых станций 5G и призвали администрацию президента США Джо Байдена убедить Федеральную комиссию по связи, настаивающую на том, что имеющиеся данные не подтверждают предположение о влиянии радиосигналов 5G на авиаприборы, пересмотреть свою позицию.