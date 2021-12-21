Льготная ставка аренды для малого бизнеса в Москве в 2022 году составит 3,8 тыс. рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Минимальная и льготная ставки аренды городских объектов для малого бизнеса на 2022 год в Москве составят 5 тыс. и 3,8 тыс. рублей за кв. м соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы установило минимальную и льготную ставки аренды городских объектов нежилого фонда для субъектов малого бизнеса, которые будут действовать с 1 января до 31 декабря 2022 года. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Размеры ставок составят: минимальная - 5 тыс. рублей за кв. м в год; льготная - 3,8 тыс. рублей за кв. м в год", - говорится в сообщении.

Минимальные и льготные ставки арендной платы могут быть установлены субъектам малого бизнеса, арендующим небольшие помещения до 300 кв. м либо занимающимся социально значимыми видами деятельности (социальные магазины, социальное питание, бытовое обслуживание, физическая культура и спорт, культура).

"В 2021 году данной мерой имущественной поддержки пользуются 411 предпринимателей, арендующих помещения общей площадью 74,25 тыс. кв. м. Для подавляющего большинства из них (331 компания) установлена льготная ставка аренды, для остальных (80 компаний) - минимальная", - заключил в мэрии.