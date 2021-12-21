Более 1 млрд рублей федеральных средств получит Подмосковье на строительство школ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Московская область получит более 1 млрд рублей в виде субсидии из федерального бюджета на строительство общеобразовательных учреждений в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"В 2022 году Московская область получит субсидию из федерального бюджета на создание новых мест в общеобразовательных организациях. <...> Размер субсидии составит 1,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как отметила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, которую цитирует пресс-служба, ежегодно в Подмосковье количество учащихся прирастает на 50 тыс.

"За 5 лет в Московской области было открыто: 125 школ, 94 пристройки, 150 детских садов. Но в области еще остаются школы, где дети занимаются в две смены. В августе был дан старт следующей очереди строительства - в Московской области одновременно заложили капсулы сразу 25 школ. Через два года новые образовательные учреждения появятся там, где они больше всего востребованы", - добавила Самединова.