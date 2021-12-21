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Госдума одобрила в I чтении передачу данных о доходах граждан в ПФР

Пенсионный фонд России будет обязан соблюдать режим налоговой тайны

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, обязывающих налоговые органы представлять Пенсионному фонду России (ПФР) данные о доходах физлиц, а ПФР в отношении них - соблюдать режим налоговой тайны. Документы были инициированы правительством.

Сейчас налоговые органы представляют имеющиеся у них сведения о доходах физлиц по запросам уполномоченных органов субъектов РФ в целях, связанных с государственной социальной помощью и мерами социальной защиты и поддержки, это происходит с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Первый законопроект предусматривает включение ПФР в систему передачи таких сведений в электронном виде налоговыми органами в рамках межведомственного взаимодействия. Это позволит ПФР определять физлиц, которым могут быть оказаны такие меры социальной поддержки. Соответствующее изменение вносится в закон "О налоговых органах РФ".

Второй законопроект распространяет запрет на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, на сведения о доходах физлиц, которые ПФР будет получать в электронной форме от налоговых органов в системе межведомственного взаимодействия. Соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Сейчас такой существует в отношении подобных сведений, представляемых налоговыми органами уполномоченным органам субъектов РФ в сфере социальной защиты населения.

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