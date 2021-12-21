Американские инвесторы вложатся в реконструкцию Центрального стадиона в Казани

КАЗАНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Реконструкция Центрального стадиона, предположительно, начнется в 2022 году за счет государственно-частного партнерства, где инвесторами выступят американцы, сообщила ТАСС во вторник руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"Инвесторы из Америки, это международная компания. Да и реконструкция эта, честно говоря, в том варианте, который мы рассматриваем, выглядит уже как новый проект, а не как реконструкция. Это многофункциональная арена, в ней заложена концертная деятельность в том числе, не только спортивная", - сказала Минуллина.

Она отметила, что ведется работа над финансовым структурированием, потому что новый стадион - проект очень долгий по окупаемости.

"Он очень дорогой, а мы хотим собрать модель, чтобы там были и федеральные средства, и регион принимал участие, и чтобы еще частная компания зашла. Речь о десятках миллиардов, эта цифра пока всех пугает, потому что тут еще надо считать эксплуатацию", - сказала Минуллина.

Необходимо построить до 2025 года

Минуллина сообщила, что сделку по финансированию необходимо провести в 2022 году и начать строительные работы. "Я думаю, что если мы на следующий год сделку не проведем, дальше будет странно начинать этот проект, потому что мы просто не успеем его сделать к 2025 году", - сказала Минуллина.

Ранее Минуллина сообщала ТАСС, что АИР Татарстана привлечет инвесторов для реконструкции Центрального стадиона Казани к чемпионату мира по водным видам спорта в 2025 году.

На Центральном стадионе проходят тренировки и соревнования местных легкоатлетов, также там проходили некоторые регулярные матчи тура Российской премьер-лиги.

Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году. Решение приняли на заседании бюро Международной федерации плавания.